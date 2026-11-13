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        KBÜ'de 2027 program akreditasyonu hazırlıkları ele alındı

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kalite Komisyonu toplantısında, kalite güvencesi, kurumsal gelişim, toplumsal katkı ve akreditasyon çalışmaları değerlendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:22 Güncelleme:
        KBÜ'de 2027 program akreditasyonu hazırlıkları ele alındı

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kalite Komisyonu toplantısında, kalite güvencesi, kurumsal gelişim, toplumsal katkı ve akreditasyon çalışmaları değerlendirildi.

        Karabük Üniversitesi Kalite Komisyonu toplantısında, 20262027 eğitimöğretim yılı toplumsal katkı planı, akademik birimlerdeki kurul yapılarının standartlaştırılması ve 2027 program akreditasyonu başvurularına yönelik hazırlıklar ele alındı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kalite Komisyonu üyeleri katıldı.

        Toplantıda, üniversitenin kalite güvencesi sisteminin güçlendirilmesi ve kurumsal süreçlerin standartlaştırılmasına yönelik çalışmalar gözden geçirildi. Akademik birimlerdeki kurul ve komisyon yapılarının ortak bir standarda kavuşturulması ile 20262027 eğitimöğretim yılı toplumsal katkı planı değerlendirildi.

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        2027 yılında program akreditasyonu başvurusu yapmayı planlayan akademik birimlerin hazırlık süreçlerinin de ele alındığı toplantıda, akreditasyon standartlarına uyum ve başvuru öncesinde tamamlanması gereken çalışmalar görüşüldü.

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