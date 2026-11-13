Safranbolu, Sapanca, Kartepe ve Amasra ara tatilde misafirlerine nefes aldıracak

EKİP - Karabük, Sakarya, Kocaeli ve Bartın'ın doğa, tarih ve yemek kültürünün harmanlandığı turistik ilçeleri, eğitime verilen ara dolayısıyla gelecek tatilcilere günübirlik ve konaklamalı hizmet sunacak.

Osmanlı döneminden bugüne aslını koruyarak gelen han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18-20. yüzyıllarda yapılan ve genellikle üç katlı 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ara tatil hazırlıkları yapıldı.

"Dünyada en iyi korunan 20 kent" arasında gösterilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ilçede, restorasyonla butik otele dönüştürülen konaklar ziyarete gelenler tarafından öncelikle tercih edilirken, otellerde ara tatil öncesi doluluk oranı yükseldi.

REKLAM

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Mutlu Çidem, AA muhabirine, ara tatilin Safranbolu'nun en fazla talep aldığı dönemlerden biri olduğunu söyledi.

Eylül, ekim ve kasım aylarının sonbaharın renk cümbüşünün yaşandığı zaman dilimi olduğunu belirten Çidem, "Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları gayet iyi. 17-18 dereceleri göreceğiz. Yazdan kalma günler bekliyoruz. Bu nedenle önümüzdeki hafta Safranbolu'da yoğunluk yaşanacağını umut ediyoruz." dedi.

Çidem, işletmelerin rezervasyon alma işlemlerine devam ettiğine değinerek, "Safran hasadının son dönemindeyiz. Önümüzdeki hafta gelen misafirlerimizin çiçeklerin son halini görme fırsatı var. Onun için yoğun bir hafta geçireceğimizi umuyoruz inşallah. Özellikle Uzak Doğulu misafirlerden Safranbolu'ya 12 ay talep var. Kışın da onların gelmeleri kesintiye uğramadan devam eder. Yeni rezervasyonlar gelmeye başladı. Bu da bizleri mutlu ediyor. Önümüzdeki haftayı inşallah dolu dolu geçiririz diye umuyoruz. Şu anki rezervasyon durumu gayet iyi. İnşallah yüzde 100 doluluğa ulaşırız." diye konuştu.

REKLAM

- Tatilciler, yeşilin ve mavinin ahengini Sapanca'da yaşayacak

Ankara ve İstanbul gibi metropol kentlere yakınlığı, doğası ve turistik tesisleriyle Sakarya'nın Sapanca ilçesi ara tatilde ziyaretçilerini bekliyor.

Marmara'nın doğusunda, Karadeniz'in batısında yer alan, iki bölgenin iklim özelliğini taşıyan ve birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Sapanca, ev, villa, tiny house (küçük ev), pansiyon, balon ev, bungalov, 5 yıldızlı ve butik otel gibi farklı konaklama imkanları sunuyor.

Doğa içerisinde sakin zaman geçirmek isteyenlerin tatillerde uğrak noktalarından olan ilçe, sık ormanlardaki tesislerin sunduğu Sapanca Gölü manzarasıyla doğaseverleri cezbediyor.

REKLAM

Gölü, mesire alanları, tesisleriyle yerli ve yabancı turistlerin her mevsim uğrak noktalarından biri olan ilçeye gelenler, göl kenarındaki yürüyüş ve bisiklet yollarında keyifli vakit geçirme imkanı bulurken, teleferik, zipline, ATV turları, sandal keyfi ile tatilin tadını çıkarıyor.

Doğa turizmi açısından da bünyesinde çeşitli güzellikler barındıran Sapanca'daki konaklama tesisleri büyük oranda dolulukla hizmet veriyor.

- Kartepe, Samanlı Dağları'nın zirvesinden İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü manzarasını buluşturuyor

Yılın her mevsimi doğayla iç içe olma imkanı sunan Kocaeli'nin Kartepe ilçesi, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyolları ve D-100 kara yolu hattıyla, özellikle çevresindeki büyükşehirlerde yaşayanlara tatil bölgesine kolay ulaşım imkanı sunuyor.

REKLAM

Misafirler, Samanlı Dağları'ndan İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleyebilecekleri teleferiği kullanarak doğada vakit geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesince Kartepe ilçesinde yaklaşık 2 bin dönümlük alana kurulan doğal yaşam parkı Ormanya'yı ziyaret edenler, burada yaban hayatını gözlemliyor.

Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe, AA muhabirine, okulların ara tatile girmesiyle bölgede hareketlilik beklediklerini söyledi.

Bölgeye gelen turistlerin Ormanya'ya ve Kuzuyayla Tabiat Parkı'na ilgi gösterdiklerini belirten Öçbe, "Buranın bir özelliği var. Dünyada belki çok az görülen bir konumdayız. Dört mevsim turizm var. Dağlarıyla, yeşilliğiyle, ovalarıyla, yaylalarıyla, spor aktiviteleriyle dört mevsim turizm var." dedi.

REKLAM

Öçbe, yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerin verilen sürede giderilmemesi üzerine Kartepe Belediyesi tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen otele değinerek, "Bu dört mevsim turizmin bir ayağı maalesef oteldeki kayak pistlerinin ve otelin kapalı olmasından dolayı sekteye uğramış durumda. İnşallah otelimiz de açılırsa yine dört mevsim turizmi doya doya yapacağız." ifadelerini kullandı.

Derbent ile Kuzuyayla arasında faaliyet gösteren Kartepe teleferiğinin de kendileri için büyük katma değer oluşturduğunu vurgulayan Öçbe, önümüzdeki günlerde kar yağması halinde vatandaşların bölgeye daha da rağbet göstereceğini düşündüklerini kaydetti.

REKLAM

Öçbe, bölgenin geleceğini turizm açısından aydınlık gördüğünü belirterek, "Ziyaretçiler kartopu oynayabilirler, sucuk ekmek yiyebilirler, izinli yerlerde mangal yakabilirler, doğayı gezebilirler. 'Burada dört mevsim turizm var' derken bunu kastettim. Sonbahar geldi. Yapraklar dökülüyor. Kestaneler oldu. Ayrı bir güzellik, ayrı bir tat. Gelip görmek lazım. Anlatmakla bir yere kadar oluyor. Misafirlerimizi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

- Balık ve salata kültürünün başkenti: Amasra

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüyle tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

REKLAM

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da, tatilcileri bekliyor.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, AA muhabirine, ilçenin tarihi, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu ifade etti.

Yeşilin ve mavinin tarihle iç içe geçtiği, tüm güzellikleri bir arada sunan ilçeye gelen turist sayısının sürekli arttığını, özellikle resmi ve dini bayram tatillerinde Ankara ile çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını anlatan Saylam, şöyle devam etti:

REKLAM

"Ankara'nın en yakın sahili ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra, özellikle yaz tatili ve dini bayramlarda yoğunluk yaşıyor. İlçemiz, kış mevsiminde de günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Tatilciler, kış mevsiminde de balık lokantalarında taze balık çeşitlerini tatmanın yanında kale duvarlarının sardığı tarihi sokaklarda gezme imkanı bulup, nostaljik zaman geçirebiliyor."

İlçenin, balık ve salata ağırlıklı mutfak kültüründen kaynaklı gastronomi değerinin de önemine işaret eden Saylam, "Amasra denilince akla balık ve Amasra salatası gelir. Amasra salatasının da tam mevsimi. Yöremizin bağ ve bahçesinde yetişen organik yeşilliklerle yapılan ve 26 çeşit ürünle hazırlanan Amasra salatasını da tadabilirler. Balıkçı lokantalarında taze çeşitlerle balık ziyafeti yapabilirler." dedi.