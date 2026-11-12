Karabük'te köye inen kurtlar güvenlik kamerasında
Karabük'ün Eflani ilçesinde köye inen kurtlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Giriş: 12.11.2026 - 17:44 Güncelleme:
Karabük'ün Eflani ilçesinde köye inen kurtlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sabah saatlerinde Afşar köyündeki çiftliğin yanına kurt sürüsü indi.
Kurtları fark eden köpekler havlamaya başladı. Kurtlar, köpeklerin tepkisi üzerine bölgeden uzaklaştı.
O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda, kurt sürüsünün çiftliğin çevresinde dolaşması ve köpeklerin havlamasıyla bölgeden uzaklaşması görülüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ