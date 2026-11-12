Karabük Üniversitesi'nin COP31 hazırlıkları değerlendirildi

Toplantıda, üniversitenin COP31 hazırlıkları, akademisyenlerin proje sunumlarının içeriği ve bilimsel çalışmaların uluslararası katılımcılara aktarılması ele alındı. Ayrıca konferans süresince dijital ekranlar aracılığıyla yürütülecek tanıtım faaliyetleri değerlendirildi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında düzenlenen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, konferansta sunum yapacak akademisyenler ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü personeli katıldı.

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