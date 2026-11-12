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        Karabük Üniversitesi'nin COP31 hazırlıkları değerlendirildi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ), Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında akademik çalışmalarını uluslararası platformda tanıtmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Karabük Üniversitesi'nin COP31 hazırlıkları değerlendirildi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ), Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında akademik çalışmalarını uluslararası platformda tanıtmaya hazırlanıyor.

        Karabük Üniversitesinde, Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında gerçekleştirilecek akademik sunumlar ve bilimsel çalışmaların uluslararası katılımcılara tanıtımına yönelik hazırlıklar değerlendirildi.

        KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında düzenlenen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, konferansta sunum yapacak akademisyenler ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü personeli katıldı.

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        Toplantıda, üniversitenin COP31 hazırlıkları, akademisyenlerin proje sunumlarının içeriği ve bilimsel çalışmaların uluslararası katılımcılara aktarılması ele alındı. Ayrıca konferans süresince dijital ekranlar aracılığıyla yürütülecek tanıtım faaliyetleri değerlendirildi.

        Hazırlıklarla, üniversitenin iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve çevre alanlarında yürüttüğü bilimsel çalışmaların uluslararası kamuoyuna tanıtılması hedefleniyor.

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