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        Karabük Üniversitesi, "TR Dizin Yayın Havuzu"ndaki payını yüzde 0,80'e yükseltti

        Karabük Üniversitesi (KBÜ), 2021-2025 yılları arasında Türkiye'nin "TR Dizin Yayın Havuzu"ndaki payını yüzde 0,66'dan yüzde 0,80'e yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Karabük Üniversitesi, "TR Dizin Yayın Havuzu"ndaki payını yüzde 0,80'e yükseltti

        Karabük Üniversitesi (KBÜ), 2021-2025 yılları arasında Türkiye'nin "TR Dizin Yayın Havuzu"ndaki payını yüzde 0,66'dan yüzde 0,80'e yükseltti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TR Dizin verileri üzerinden 2021-2025 dönemini kapsayan trend analizine göre, beş yıllık süreçte KBÜ'nün adresli makale sayısı yüzde 12'lik artışla 368'den 413'e ulaştı.

        Yıllık bazda KBÜ'nün TR Dizin kapsamındaki makale sayısı 2021 yılında 368, 2022 yılında 336, 2023 yılında 359, 2024 yılında 422 ve 2025 yılında 413 olarak kayıtlara geçti.

        Bu performansla üniversitenin, Türkiye genelindeki TR Dizin yayınları içindeki payı 2021'de yüzde 0,66 iken, 2024'te yüzde 0,83 seviyesini gördü ve 2025 yılı itibarıyla yüzde 0,80 olarak gerçekleşti.

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        Ayrıca üniversitenin TR Dizin kapsamındaki İngilizce makale oranı da 2021'deki yüzde 41 seviyesinden 2025 yılında yüzde 51'e yükseldi.

        TR Dizin konu sınıflamasına göre 2021 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında, KBÜ'de sosyal bilimler ve yapay zeka alanlarındaki yayın artışı görüldü.

        Bu dönemde siyasi bilimler alanındaki makale sayısı 4'ten 21'e, din bilimi alanındaki yayınlar 7'den 26'ya, sosyoloji alanındaki yayınlar ise 14'ten 27'ye yükseldi. Bilgisayar bilimleri ve yapay zeka alanındaki makale sayısı 4'ten 13'e çıkarken, edebiyat alanındaki yayınlar da 14'ten 22'ye ulaştı.

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