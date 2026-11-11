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        TFF 3. Lig: Karabük İdmanyurdu: 1 - Orduspor 1967: 1

        TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Karabük İdmanyurdu, evinde karşılaştığı Orduspor 1967 ile 11 berabere kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:11 Güncelleme:
        TFF 3. Lig: Karabük İdmanyurdu: 1 - Orduspor 1967: 1

        TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Karabük İdmanyurdu, evinde karşılaştığı Orduspor 1967 ile 11 berabere kaldı.

        Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

        Hakemler: Fırat Kaçmaz, Ayberk Yalçınkaya, Enes Demirel

        Karabük İdmanyurdu: Berat Çelebi, Ahmet Sezer, Tolga Mert Aslan, Melik Ahmet İpek, Muhammed Semih Kocatürk, Osman Boz (Berat Can Sebat dk. 86), Mustafa Yorulmaz, Özgür Özden Dağdelen, Hasan Türkyılmaz (İlker Akar dk. 86), Halil İbrahim Kaya (Mücahit Emre Sivri dk. 62), Emirhan Korkmaz (Cihan Aydın dk. 18)

        Orduspor 1967: Onur Güney, Recep Metin(Atakan Aybastı dk. 61), Mustafa Emre Can, Oğulcan İnanç, Fatih Ergen, Gökberk Efe, Samet Güneş(Berat Kalkan dk. 46), Hasan Gündoğdu, Nihat Koç(Barış Gün dk. 86), Emre Gürsel Hürcan, Abdullah Soğucak

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        Goller: Tolga Mert Aslan (dk. 3), (Karabük İdmanyurdu), Hasan Gündoğdu (dk. 90+6) (Orduspor 1967)

        Kırmızı kart: Cihan Aydın (dk. 80) (Karabük İdmanyurdu)

        Sarı kartlar: Muhammed Semih Kocatürk, Hasan Türkyılmaz, Mehmet Ali Kılınç (Karabük İdmanyurdu), Gökberk Efe, Oğulcan İnanç (Orduspor 1967)

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