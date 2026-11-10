Karabük'te trafik kazasında ölen AK Parti'li Atakan Bağbaşı'nın cenazesi defnedildi

Atakan Bağbaşı idaresindeki 34 MHA 232 plakalı otomobil, dün Karabük-Zonguldak kara yolu Atatürk Mahallesi Tomruk Deposu mevkisinde A.A'nın kullandığı 06 FUH 701 plakalı kamyonetle çarpışmış, Bağbaşı kaza yerinde yaşamını yitirmiş, kamyonet sürücüsü ile otomobildeki M.S.K. ve H.B. yaralanmıştı.

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