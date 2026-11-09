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        Karabük'te "Bir Direniş Öyküsü: Sumud" Konferansı

        Karabük Belediyesi tarafından Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve Sumud ruhunu anlatmak amacıyla "Bir Direniş Öyküsü: Sumud" Konferansı düzenlenecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 21:24 Güncelleme:
        Karabük'te "Bir Direniş Öyküsü: Sumud" Konferansı

        Karabük Belediyesi tarafından Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve Sumud ruhunu anlatmak amacıyla "Bir Direniş Öyküsü: Sumud" Konferansı düzenlenecek.

        13 Kasım 2026 Cuma günü saat 19.00'da Karabük 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konferansa, Filistin konusunda yürüttüğü çalışmalar ve kamuoyuna yönelik açıklamalarıyla bilinen mütercim ve aktivist Ayçin Kantoğlu, yazar ve aktivist Mehmet Ercan ile araştırmacı ve aktivist Dilek Tekoçak konuşmacı olarak katılacak.

        "İşgal, Direniş, İnsan ve Umut" temaları çerçevesinde gerçekleştirilecek konferansta, Filistin halkının karşı karşıya kaldığı insani sorunlar, yaşanan gelişmeler ve Sumud kavramının temsil ettiği kararlılık ele alınacak.

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        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, düzenlenecek konferansa ilişkin yaptığı açıklamada, Filistin meselesinin yalnızca bir coğrafyanın değil, insanlığın ortak vicdanının meselesi olduğunu vurguladı. Filistin'de yıllardır yaşanan acıların, herkesin yüreğinde derin izler bıraktığını ifade eden Çetinkaya, "Evlerinden edilen ailelerin, geleceği ellerinden alınan çocukların ve yaşam mücadelesi veren masum insanların yaşadıklarına sessiz kalamayız. Bizler, Karabük olarak her zaman mazlumun yanında, zulmün karşısında durduk. Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı acıları unutmamak, onların sesini duyurmak ve toplumumuzdaki dayanışma bilincini canlı tutmak hepimizin insani sorumluluğudur. Sumud, bütün zorluklara rağmen toprağından, kimliğinden ve umudundan vazgeçmeyen bir halkın kararlılığını ifade ediyor. Bu anlamlı konferansta kıymetli konuklarımızın anlatımlarıyla Filistin'de yaşananları bir kez daha ele alacağız. 13 Kasım Cuma akşamı düzenleyeceğimiz programımıza bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum. Karabük'ten Filistin'e uzanan kardeşlik ve dayanışma bağımızı güçlü tutmaya devam edeceğiz" dedi.

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