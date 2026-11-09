Karabük'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Karabük-Yenice kara yolunda meydana geldi. Ö.K.İ. idaresindeki 60 AGP 096 plakalı otomobil ile İ.D. yönetimindeki 16 BUL 047 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ö.K.İ. ile araçlarda bulunan B.C.K., Y.Y., Ç.D.D., A.G. ve H.D. yaralandı.

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