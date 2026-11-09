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        Karabük Belediyesi kış şenliği düzenlendi

        Karabük Belediyesi tarafından düzenlenen kış şenliği, çocukların ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Karabük Belediyesi Sanat Evi'nde düzenlenen programda çocuklar, oyunlar, yarışmalar ve sürpriz etkinliklerle keyifli bir hafta sonu geçirdi. Şenlikte çocuklar farklı etkinlik alanlarında eğlenirken aileler de programa yoğun ilgi gösterdi. Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kış şenliğine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karabük'te çocukların yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde eğlenebileceği, arkadaşlarıyla bir araya gelebileceği ortamlar oluşturmak istediklerini ifade eden Çetinkaya, "Yaz boyunca millet bahçemizde çocuklarımızın neşesine ortak olduk. Şimdi de Sanat Evi'mizde başlattığımız kış şenliği ile bu güzel buluşmaları sürdürüyoruz. İlk programımızda çocuklarımızın mutluluğunu, ailelerimizin ilgisini görmek bizler için son derece kıymetliydi. Buradan çocuklarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık her cumartesi 13.0017.00 saatleri arasında Sanat Evi'mizde farklı etkinliklerle bir araya geleceğiz. Oyunlarımız, yarışmalarımız ve sürprizlerimizle çocuklarımızın hafta sonlarına renk katacağız. Biz istiyoruz ki Karabük'te büyüyen her çocuğun hafızasında güzel hatırlar biriksin. Çünkü çocuklarımızın mutluluğu, şehrimizin en büyük zenginliğidir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Karabük Belediyesi kış şenliği düzenlendi

        Karabük Belediyesi tarafından düzenlenen kış şenliği, çocukların ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Karabük Belediyesi Sanat Evi'nde düzenlenen programda çocuklar, oyunlar, yarışmalar ve sürpriz etkinliklerle keyifli bir hafta sonu geçirdi. Şenlikte çocuklar farklı etkinlik alanlarında eğlenirken aileler de programa yoğun ilgi gösterdi. Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kış şenliğine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karabük'te çocukların yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde eğlenebileceği, arkadaşlarıyla bir araya gelebileceği ortamlar oluşturmak istediklerini ifade eden Çetinkaya, "Yaz boyunca millet bahçemizde çocuklarımızın neşesine ortak olduk. Şimdi de Sanat Evi'mizde başlattığımız kış şenliği ile bu güzel buluşmaları sürdürüyoruz. İlk programımızda çocuklarımızın mutluluğunu, ailelerimizin ilgisini görmek bizler için son derece kıymetliydi. Buradan çocuklarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık her cumartesi 13.0017.00 saatleri arasında Sanat Evi'mizde farklı etkinliklerle bir araya geleceğiz. Oyunlarımız, yarışmalarımız ve sürprizlerimizle çocuklarımızın hafta sonlarına renk katacağız. Biz istiyoruz ki Karabük'te büyüyen her çocuğun hafızasında güzel hatırlar biriksin. Çünkü çocuklarımızın mutluluğu, şehrimizin en büyük zenginliğidir" dedi.

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