87 yaşında hafız oldu

Karabük'te 3 yılda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 87 yaşındaki Halil Önder, hafızlık icazet belgesini aldı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kur'an kursuna gitmeden kendi çabasıyla 3 yıl boyunca çalışarak Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen Önder, Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı'nı başarıyla geçti.

Sınavın ardından hafızlık icazet belgesini almaya hak kazanan Önder'e belgesi, İl Müftüsü Mustafa Yavuz tarafından teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, ilerleyen yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim'e duyduğu sevgi, azim ve gayretle hafızlığını tamamlayan Önder'i kutlayarak, bu başarısının ve Kur'an sevgisinin, başta gençler olmak üzere herkese güzel örnek teşkil etmesini diledi.