Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

        Karabük'te etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. KarabükBartın kara yolu üzerindeki bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde ise 40 santimetreyi buldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

        Karabük'te etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. KarabükBartın kara yolu üzerindeki bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde ise 40 santimetreyi buldu.

        Dün başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte Ahmetusta Geçidi'ndeki ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplanan çam ormanları güzel manzaralar oluştururken, güzergahtan geçen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek manzaranın fotoğrafını çekti.

        Ailesiyle birlikte kar manzarasında fotoğraf çekilen Mehmet Polat, "Yılın ilk karı, anı olsun diye fotoğraf çekilmek istendik" dedi.

        REKLAM

        Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetre

        Kar yağışı, Karabük'ün en yüksek noktalarından biri olan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde de etkili oldu. Yoğun yağışın ardından kayak merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Tesisler ve çevresindeki ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplanırken, bölgede kış manzaraları ortaya çıktı. Yeni kayak sezonu için hazırlıkların sürdüğü Keltepe'de kar yağışı, kış turizmi açısından da sevindirici görüntüler oluşturdu. Ahmetusta Geçidi'nde karla kaplanan doğa dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Tarihi konaklar beyaza büründü Evleriyle dünyaca ünlü Safranbolu'da kar yağ...
        Tarihi konaklar beyaza büründü Evleriyle dünyaca ünlü Safranbolu'da kar yağ...
        Safranbolu'nun tarihi konakları beyaza büründü
        Safranbolu'nun tarihi konakları beyaza büründü
        Safranbolu'nun tarihi yapıları beyaza büründü
        Safranbolu'nun tarihi yapıları beyaza büründü
        Karabük-Bartın kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksattı
        Karabük-Bartın kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksattı
        Karabük'te minibüs park halindeki araçların üzerine devrildi: 3 araç hasar...
        Karabük'te minibüs park halindeki araçların üzerine devrildi: 3 araç hasar...
        AK Parti heyetinden TOKİ 3. etap ve Adalet Sarayı'nda inceleme
        AK Parti heyetinden TOKİ 3. etap ve Adalet Sarayı'nda inceleme