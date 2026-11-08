Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Karabük'te etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. KarabükBartın kara yolu üzerindeki bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde ise 40 santimetreyi buldu.

Dün başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte Ahmetusta Geçidi'ndeki ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplanan çam ormanları güzel manzaralar oluştururken, güzergahtan geçen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek manzaranın fotoğrafını çekti.

Ailesiyle birlikte kar manzarasında fotoğraf çekilen Mehmet Polat, "Yılın ilk karı, anı olsun diye fotoğraf çekilmek istendik" dedi.

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Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetre

Kar yağışı, Karabük'ün en yüksek noktalarından biri olan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde de etkili oldu. Yoğun yağışın ardından kayak merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Tesisler ve çevresindeki ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplanırken, bölgede kış manzaraları ortaya çıktı. Yeni kayak sezonu için hazırlıkların sürdüğü Keltepe'de kar yağışı, kış turizmi açısından da sevindirici görüntüler oluşturdu. Ahmetusta Geçidi'nde karla kaplanan doğa dron ile görüntülendi.