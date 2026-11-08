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        Tarihi konaklar beyaza büründü Evleriyle dünyaca ünlü Safranbolu'da kar yağışı görsel şölen oluşturdu

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı tarihi konakları beyaza bürüdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Tarihi konaklar beyaza büründü Evleriyle dünyaca ünlü Safranbolu'da kar yağışı görsel şölen oluşturdu

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı tarihi konakları beyaza bürüdü.

        Dün başlayan ve gece boyunca aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, evleriyle dünyaca ünlü tarihi ilçede beyaz örtü oluşturdu. Özellikle Bağlar bölgesinde bulunan asırlık konaklar ve geleneksel Safranbolu evlerinin çatıları karla kaplandı. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan mimarisiyle dikkat çeken tarihi yapılar, beyaz örtüyle birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

        Tarihi dokusu ve korunan mimari yapılarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Safranbolu'da, kar yağışıyla birlikte kış manzaraları ortaya çıktı. Tarihi konakların ahşap ve taş mimarisi, karla kaplanan çatılar seyirlik görüntüler oluşturdu.

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        Tarihi yapılar ve çevresindeki beyaz örtü dronla da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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