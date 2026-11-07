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        Karabük Belediyesinden şehitlik ve gasilhane projesi

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın öncülüğünde 5000 Evler Mezarlığı içerisinde şehitlik ve gasilhane projesi hayata geçiriliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 20:31 Güncelleme:
        Karabük Belediyesinden şehitlik ve gasilhane projesi

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın öncülüğünde 5000 Evler Mezarlığı içerisinde şehitlik ve gasilhane projesi hayata geçiriliyor.

        Yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda planlanan proje; gasilhane, taziye salonu, mescid, idari birimler ve otopark alanlarıyla cenaze hizmetlerinin daha düzenli, nitelikli ve manevi hassasiyetlere uygun şartlarda sunulmasını sağlayacak.

        Karabük Belediyesi tarafından hazırlanan proje, arazinin doğal yapısı ve çevresel şartları dikkate alınarak ortak bir avlu etrafında tasarlandı. Sade mimari anlayışın benimsendiği yapıda, cenaze hizmetlerinin gerektirdiği mahremiyet, hijyen ve kullanım kolaylığı ön planda tutuldu.

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        Proje çerçevesinde 320 metrekarelik gasilhane, 230 metrekarelik idari birim ile 390 metrekarelik taziye salonu ve mescid alanı yer alacak. Kadın ve erkek mescidleri için ayrı girişlerin planlandığı yapıda, cenaze işlemleri ve taziye ziyaretlerinin düzenli şekilde yürütülmesine yönelik alanlar oluşturulacak. Ayrıca 30 araçlık açık otopark ile 4 cenaze aracına ayrılmış özel park alanı bulunacak. Araç ve yaya yollarının birbirinden bağımsız düzenlenmesiyle ziyaretçilerin alana güvenli ve kolay erişimi sağlanacak.

        "Hemşehrilerimizin en zor günlerinde yanlarındayız"

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, projeye ilişkin değerlendirmesinde belediyeciliğin yalnızca fiziki yatırımlardan ibaret olmadığını, vatandaşların hayatın her anında ihtiyaç duydukları hizmetlere ulaşabilmesinin önem taşıdığını belirtti.

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        Kendileri için belediyeciliğin vatandaşların yalnızca güzel günlerinde değil, en zor anlarında da yanlarında olabilmek olduğunu ifade eden Çetinkaya, "5000 Evler Mezarlığımızda hayata geçireceğimiz bu projeyle cenaze ve taziye hizmetlerini daha düzenli, huzurlu ve nitelikli bir ortamda sunacağız. Gasilhanesinden taziye salonuna, mescidinden otoparkına kadar her ayrıntıyı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek planladık. Acılı ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletebilmek, böylesine hassas günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek bizim için son derece kıymetli. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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