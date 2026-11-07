Karabük'te sonbahar renklerinin yerini kar manzaraları aldı

Yaklaşık 10 gün önce sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen ormanlar, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Sonbahar renklerinin yerini kış manzaralarına bıraktığı bölgede güzel görüntüler oluştu. o anlar dron ile görüntülendi.

Karabük'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, o anlar dron ile görüntülendi.

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