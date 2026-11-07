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        Karabük'te minibüs park halindeki araçların üzerine devrildi: 3 araç hasar gördü

        Karabük'te kontrolden çıkan minibüsün apartmanın park alanındaki araçların üzerine devrilmesi sonucu 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 22:04 Güncelleme:
        Karabük'te minibüs park halindeki araçların üzerine devrildi: 3 araç hasar gördü

        Karabük’te kontrolden çıkan minibüsün apartmanın park alanındaki araçların üzerine devrilmesi sonucu 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

        Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Şafak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 S 0087 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yaya kaldırımına çıktıktan sonra apartmanın park alanında bulunan araçların üzerine devrildi.

        Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazaya karışan minibüs vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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