Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Sakarya, Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

        Sakarya, Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

        Sakarya, Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Sakarya, Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

        Sakarya, Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Karayolları ekipleri, Ahmetusta Geçidi bölgesinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesine giden turist kafilesi de güzergahtan geçerken durup kar manzarasının fotoğrafını çekti.

        Turist grubuna rehberlik eden İzzet Orhan Özdal, AA muhabirine, yağan karın keyfini çıkarmak için durduklarını belirterek, "Misafirlerimiz ilk defa geliyorlar, bayıldılar. Kar yağarken buranın çam ormanı görüntüsü eşsiz." dedi.

        REKLAM

        Bölgedeki kar yağışı ve oluşan manzara dronla görüntülendi.

        - Düzce

        Düzce'de 3 gündür etkisini gösteren soğuk havanın yerini kar yağışına bırakmasıyla yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar yağışı, Kaynaşlı ilçesindeki Topuk, Kütüklü, Sinekli, Eğreltilik ve Sakarca yaylaları ile Dipsizgöl ve Bıçkıyanı köylerinde etkili oldu.

        Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda ise kar yağışı 2 gündür aralıklarla devam ediyor.

        Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı.

        - Sakarya

        Sakarya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

        Hendek ilçesindeki 1725 rakımlı Dikmen Yaylası, gece etkili olan karın ardından beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Karabük'te sonbahar renklerinin yerini kar manzaraları aldı
        Karabük'te sonbahar renklerinin yerini kar manzaraları aldı
        Karabük'te kar yağışı
        Karabük'te kar yağışı
        Karabük - Bartın kara yolu beyaza büründü, ekiplerin mesaisi başladı
        Karabük - Bartın kara yolu beyaza büründü, ekiplerin mesaisi başladı
        KBÜ bilimsel etki sıralamasında Türkiye'de 3'üncü
        KBÜ bilimsel etki sıralamasında Türkiye'de 3'üncü
        KBÜ'nün politika raporunda su kirliliğine karşı 10 yıllık yol haritası
        KBÜ'nün politika raporunda su kirliliğine karşı 10 yıllık yol haritası
        Ağız ve diş sağlığında ileri tedavi imkanları Karabük'te
        Ağız ve diş sağlığında ileri tedavi imkanları Karabük'te