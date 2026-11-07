Karabük'te minibüs park halindeki araçların üzerine devrildi
Karabük'te minibüs, apartmanın park alanındaki araçların üzerine devrildi.
Giriş: 07.11.2026 - 17:22 Güncelleme:
Karabük'te minibüs, apartmanın park alanındaki araçların üzerine devrildi.
Aydınlıkevler Mahallesi Şafak Sokak'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 S 0087 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yaya kaldırımına çıktı.
Minibüs daha sonra bir apartmanın park alanındaki araçların üzerine devrildi.
Yaralananın olmadığı kazada araçlar hasar gördü.
Minibüs vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
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