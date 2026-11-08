Safranbolu'nun tarihi yapıları beyaza büründü

Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde, kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi'nde ve ilçelerde de kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Dünyada "en iyi korunan kentler" arasında ilk 20'de bulunan tarihi ilçede kar yağışı etkili oldu.

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