Karabük-Bartın kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksattı

Öte yandan, Eflani ilçesine ulaşımı sağlayan kara yolunda da kar yağışı nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Bölgede ekiplerin yol açma ve karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Karabük'te etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu KarabükBartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda ilerleyemedi.

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