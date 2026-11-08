Safranbolu'nun tarihi konakları beyaza büründü

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu'nun Bağlar bölgesindeki tarihi konakların çatıları karla kaplandı. Osmanlı Dönemi'nden kalma mimarisiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken konaklar, kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. İlçede oluşan beyaz güzellik dronla görüntülendi. Öte yandan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini sürdürürken, kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Eflani ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Ortakçılar Göleti'nde de kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından tarihi konakların çatıları beyaza bürünürken, ilçede oluşan beyaz güzellik dronla görüntülendi.

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