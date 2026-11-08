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        Değirmenci 8 kasım mücadelesinin 32. yılını kutladı

        HAKİŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelikİş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, KARDEMİR'in kapatılmasına karşı Karabük'te verilen 8 Kasım mücadelesinin 32. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Değirmenci 8 kasım mücadelesinin 32. yılını kutladı

        HAKİŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelikİş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, KARDEMİR’in kapatılmasına karşı Karabük’te verilen 8 Kasım mücadelesinin 32. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

        Genel Başkan Değirmenci, 8 Kasım direnişinin emeğin kararlılığını ve sendikal dayanışmanın gücünü gösteren tarihi bir mücadele olduğunu belirterek, o gün ortaya konan ortak iradeyi saygı ve minnetle andı.

        Bazı günlerin bir şehrin hafızasına, emekçilerin yüreğine ve sendikal mücadelenin tarihine kazındığını ifade eden Değirmenci, "8 Kasım, Karabük’ün ve KARDEMİR emekçilerinin ‘KARDEMİR kapatılamaz, Karabük karartılamaz’ diyerek ayağa kalktığı, emeğin mücadele ve kararlılıkla buluştuğu gündür" dedi.

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        Bundan 32 yıl önce KARDEMİR’in kapatılmasının gündeme geldiği dönemde Özçelikİş’in emekçiler, esnaf, sivil toplum kuruluşları ve Karabük halkıyla ortak bir irade ortaya koyduğunu belirten Değirmenci, bu dayanışmanın Karabük’ü ve KARDEMİR’i karanlıktan aydınlığa taşıdığını kaydetti.

        HAKİŞ Konfederasyonu ile Özçelikİş Sendikası öncülüğünde büyüyen mücadele sonucunda KARDEMİR’in kapısına vurulmak istenen kilidin kırılıp atıldığını vurgulayan Değirmenci, "Merhum efsane Genel Başkanımız Metin Türker ve yol arkadaşlarının kararlı duruşu, KARDEMİR emekçilerinin cesareti ve Karabük halkının dayanışması, 8 Kasım mücadelesinin sendikal tarihimize altın harflerle yazılmasını, gönüllerimize ve hafızalarımıza şanlı bir destan olarak kazınmasını sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

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        "Ortak mücadelenin kıymetini bugün bir kez daha görüyoruz"

        KARDEMİR’in bugün üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülke sanayisine katkı sunmaya devam etmesinin, 8 Kasım’da ortaya konan ortak mücadelenin önemini bir kez daha gösterdiğini belirten Değirmenci, Özçelikİş’in dün olduğu gibi bugün de üyelerinin hak ve menfaatlerini savunmayı sürdürdüğünü söyledi. Örgütlü işyerlerinin gelişmesi ve üretimin güçlenmesi için sorumluluk almaya devam ettiklerini dile getiren Değirmenci, sendikal mücadelenin sahada, işyerlerinde ve toplu sözleşme masalarında aynı dayanışma ruhuyla sürdürüldüğünü kaydetti.

        "Emekçi kardeşlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum"

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        Değirmenci, açıklamasının sonunda 8 Kasım direnişinin 32. yıl dönümünde KARDEMİR’e ve Karabük’ün geleceğine sahip çıkan HAKİŞ Konfederasyonu’na, dönemin Genel Başkanı merhum Necati Çelik’e ve yol arkadaşlarına, merhum Genel Başkan Metin Türker’e ve mücadele arkadaşlarına, KARDEMİR emekçilerine ve Karabük halkına teşekkür etti. Hayatını kaybedenleri rahmetle, tarihi mücadeleye katkı sunanları saygıyla andığını belirten Değirmenci, KARDEMİR’de alın teriyle üretimi sürdüren emekçileri ve Karabük teşkilatını sevgi ve muhabbetle selamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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