87 yaşında kendi imkanlarıyla hafız olan Önder'e hafızlık belgesi verildi

Karabük'te yaşayan 87 yaşındaki Halil Önder, herhangi bir Kur'an kursuna gitmeden kendi imkanlarıyla üç yıl boyunca çalışarak Kur'anı Kerim'i ezberledi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hafızlık Tespit Sınavı'nı başarıyla geçen Önder, hafızlık belgesini aldı.

Kur'anı Kerim'i ezberlemek için üç yıl boyunca azim ve gayretle çalışan Halil Önder, sınavı da başarıyla tamamlayarak hafızlık icazet belgesini almaya hak kazandı. Önder'e belgesi, Karabük İl Müftüsü Dr. Mustafa Yavuz tarafından takdim edildi.

İl Müftüsü Dr. Mustafa Yavuz, ilerleyen yaşına rağmen Kur'anı Kerim'e duyduğu sevgi ve gösterdiği gayretle hafızlığını tamamlayan Halil Önder'i tebrik etti.

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Yavuz, Önder'in başarısının ve Kur'an sevgisinin başta gençler olmak üzere herkese örnek olmasını temenni etti.