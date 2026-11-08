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        Karabük'te iki mevsim bir arada yaşanıyor Bir yanda sonbahar, diğer yanda kış

        Karabük'ün bir bölümünde kar yağışı etkili olurken, diğer bölgelerinde sonbaharın renkleri doğaya güzellik katıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Karabük'te iki mevsim bir arada yaşanıyor Bir yanda sonbahar, diğer yanda kış

        Karabük'ün bir bölümünde kar yağışı etkili olurken, diğer bölgelerinde sonbaharın renkleri doğaya güzellik katıyor.

        Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı kentte, bir yanda beyaz örtüyle kaplanan yüksek kesimler, diğer yanda sarı, kırmızı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ormanlar görsel şölen sunuyor. Yenice ilçesindeki ormanlarda sonbaharın en güzel renkleri yaşanıyor. Ağaçların yapraklarının sarı, turuncu, kızıl ve yeşilin farklı tonlarına dönüştüğü ormanlık alanlar, hazan mevsiminin bütün güzelliğini gözler önüne seriyor. Geniş orman örtüsüyle dikkat çeken Yenice'de sonbahar manzaraları doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

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        Kentin yüksek kesimlerinde ise kış mevsimi kendini gösterdi. Safranbolu ve Eflani ilçelerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ormanlık alanlar ve köyler beyaz örtüyle kaplandı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da tarihi konakların çatıları karla kaplanırken, tarihi dokuyla bütünleşen kış manzaraları ortaya çıktı.

        Şehrin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışının etkili olduğu Eflani'de de doğa beyaza bürünürken, ilçenin yüksek kesimlerinde kış manzaraları oluştu.

        Yenice ormanlarında sonbaharın sıcak renkleri, Safranbolu ve Eflani'de ise karın beyazlığıyla ortaya çıkan iki farklı mevsim, Karabük'ün doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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