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        Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Karabük’ün Yenice ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, YeniceZonguldak kara yolu Atatürk Mahallesi Tomruk deposu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Bağbaşı (42) idaresindeki 34 MHA 232 plakalı otomobil ile Abdulsamet Aksoy yönetimindeki 06 FUH 701 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Atakan Bağbaşı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hakan Bağbaşı ve M.S.K. ile kamyonet sürücüsü Abdulsamet Aksoy yaralandı.

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        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Hakan Bağbaşı’nın tedavisinin kırmızı alanda sürdüğü, diğer iki yaralının ise ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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