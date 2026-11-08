Köpek, kedi yavrularını soğuktan korumaya çalıştı

Karabük’te iki gündür soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinde Eflani ilçesine bağlı Çal köyü Kızılgelik Mahallesi’nde yaşayan Niyazi Nural’ın köpeği, soğuk havada kedi yavrularını yanına alarak korumaya çalıştı. Köpeğinin kedi yavrularına sahip çıktığını gören Nural, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

KARABÜK’ün Eflani ilçesinde bir köpeğin, kedi yavrularını soğuktan korumak için yanına alarak ısıtmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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