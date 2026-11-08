Karabük'te köpeğin kedi yavrularını soğuktan koruduğu anlar görüntülendi
Karabük'ün Eflani ilçesinde bir köpeğin, sahiplendiği kedi yavrularını soğuk havadan korumaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde bir köpeğin, sahiplendiği kedi yavrularını soğuk havadan korumaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kentte 2 gündür soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor. Çal köyü Kızılgelik Mahallesi'nde yaşayan Niyazi Nural'a ait köpek, soğuk havada kedi yavrularına sahip çıkıyor.
Köpeğinin kedi yavrularını soğuktan koruduğunu fark eden Nural, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Görüntülerde, köpeğin kedi yavrularını yanına alarak soğuktan korumaya ve vücut ısısıyla ısıtmaya çalıştığı anlar yer alıyor.
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