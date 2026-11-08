Karabük'te köpeğin kedi yavrularını soğuktan koruduğu anlar görüntülendi

Kentte 2 gündür soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor. Çal köyü Kızılgelik Mahallesi'nde yaşayan Niyazi Nural'a ait köpek, soğuk havada kedi yavrularına sahip çıkıyor.

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