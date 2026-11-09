Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te hatalı sollama faciaya davetiye çıkardı

        Karabük'te hatalı sollama faciaya davetiye çıkardı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde virajda hatalı sollama yapan otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpışmanın eşiğine geldi. O anlar araç kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Karabük'te hatalı sollama faciaya davetiye çıkardı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde virajda hatalı sollama yapan otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpışmanın eşiğine geldi. O anlar araç kamerasına yansıdı.

        Olay, KarabükZonguldak kara yolunda yaşandı. Zonguldak istikametine ilerleyen araç, virajlı yolda karşı şeride geçen beyaz renkli otomobille karşı karşıya kaldı. Önündeki aracı sollamak isteyen otomobilin virajda yaptığı tehlikeli manevra, iki aracı kafa kafaya çarpışma riskiyle karşı karşıya bıraktı.

        Her iki sürücünün de son anda yön değiştirmesiyle muhtemel çarpışma önlenirken, yaşananlar araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde beyaz otomobilin virajda karşı şeride geçtiği, karşı yönden gelen aracın sürücüsünün ise çarpışmamak için ani manevra yaptığı görüldü.

        REKLAM

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi tarafından plakası tespit edilen araç plakasına ceza işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Köpek, kedi yavrularını soğuktan korumaya çalıştı
        Köpek, kedi yavrularını soğuktan korumaya çalıştı
        Karabük'te köpeğin kedi yavrularını soğuktan koruduğu anlar görüntülendi
        Karabük'te köpeğin kedi yavrularını soğuktan koruduğu anlar görüntülendi
        87 yaşında hafız oldu
        87 yaşında hafız oldu
        87 yaşında kendi imkanlarıyla hafız olan Önder'e hafızlık belgesi verildi
        87 yaşında kendi imkanlarıyla hafız olan Önder'e hafızlık belgesi verildi
        Karabük'te iki mevsim bir arada yaşanıyor Bir yanda sonbahar, diğer yanda k...
        Karabük'te iki mevsim bir arada yaşanıyor Bir yanda sonbahar, diğer yanda k...