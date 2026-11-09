Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Kaymakam Baskın KÖYDES projelerini inceledi

        Kaymakam Baskın KÖYDES projelerini inceledi

        Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, 2026 Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) çerçevesinde yapılan bazı yatırımları inceledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Kaymakam Baskın KÖYDES projelerini inceledi

        Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, 2026 Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) çerçevesinde yapılan bazı yatırımları inceledi.

        Kaymakam Baskın, KÖYDES projeleri çerçevesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılan içme suyu deposu yapımı, içme suyu depoları bakım ve onarımı, otomatik klorlama cihazı takılması çalışmaları ile köylere yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Sırçalı köyü 30 metreküp içme suyu deposu yapımı, Akkışla, Nebioğlu, Yolbaşı, Üçbölük, Çavuşlar ve Akören olmak üzere 6 köyün depo bakım ve onarımı, 9 adet köyün içme suyu deposuna otomatik klorlama cihazı takılması projeleri ile Köylere Hizmet Götürme Birliği KÖYDES yol projeleri çerçevesinde ve Karabük İl Özel İdaresi marifeti ile ilçe köy yollarına 45,92 kilometre sıcak asfalt yapımının tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğu bildirildi.

        REKLAM

        Kaymakam Baskın’a Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Gökhan Kara, İlçe Özel İdare Müdürü Talha Durum, İlçe Teknik Sorumlusu Yılmaz Aksoy ve köy muhtarları eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Karabük Belediyesi kış şenliği düzenlendi
        Karabük Belediyesi kış şenliği düzenlendi
        Karabük'te hatalı sollama faciaya davetiye çıkardı
        Karabük'te hatalı sollama faciaya davetiye çıkardı
        Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Köpek, kedi yavrularını soğuktan korumaya çalıştı
        Köpek, kedi yavrularını soğuktan korumaya çalıştı
        Karabük'te köpeğin kedi yavrularını soğuktan koruduğu anlar görüntülendi
        Karabük'te köpeğin kedi yavrularını soğuktan koruduğu anlar görüntülendi
        87 yaşında hafız oldu
        87 yaşında hafız oldu