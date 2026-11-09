Karabük'te kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile otomobildeki M.S.K. ve H.B, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.