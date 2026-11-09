Karabük'te otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş da kaza yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Ö.K.İ. ile araçlardaki B.C.K, Y.Y, Ç.D.D, A.G. ve H.D. yaralandı.

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