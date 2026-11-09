Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük Belediyesinden Atatürk anısına özel video çalışması

        Karabük Belediyesinden Atatürk anısına özel video çalışması

        Karabük Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla özel video çalışması hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 20:32 Güncelleme:
        Karabük Belediyesinden Atatürk anısına özel video çalışması

        Karabük Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla özel video çalışması hazırladı.

        Belediye tarafından hazırlanan çalışma kapsamında, kentin farklı noktalarına Atatürk portreleri yerleştirildi.

        Portrelerin karşısından geçen vatandaşların sergilediği davranışlar, uzaktan konumlandırılan kameralar aracılığıyla kayıt altına alındı.

        Atatürk'ün anısına hazırlanan video çalışmasıyla vatandaşların portreler karşısındaki tepkileri ve davranışları görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        "Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme var"
        "Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Fransa, siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
        Fransa, siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        İran liderinin talimatını açıkladı
        İran liderinin talimatını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Vali Çağatay TSO Başkanı Ayar'la bir araya geldi
        Vali Çağatay TSO Başkanı Ayar'la bir araya geldi
        Karabük'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Karabük'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Karabük'te otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaraland...
        Karabük'te otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaraland...
        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
        Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Karabük'te kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı
        Karabük'te kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı