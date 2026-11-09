Karabük Belediyesinden Atatürk anısına özel video çalışması
Karabük Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla özel video çalışması hazırladı.
Karabük Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla özel video çalışması hazırladı.
Belediye tarafından hazırlanan çalışma kapsamında, kentin farklı noktalarına Atatürk portreleri yerleştirildi.
Portrelerin karşısından geçen vatandaşların sergilediği davranışlar, uzaktan konumlandırılan kameralar aracılığıyla kayıt altına alındı.
Atatürk'ün anısına hazırlanan video çalışmasıyla vatandaşların portreler karşısındaki tepkileri ve davranışları görüntülendi.
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