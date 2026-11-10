Kazada hayatını kaybeden sürücü son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Karabük Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Atakan Bağbaşı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hakan Bağbaşı ve M.S.K. ile kamyonet sürücüsü Abdulsamet Aksoy yaralandı.

Kaza, YeniceZonguldak kara yolu Atatürk Mahallesi Tomruk Deposu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Bağbaşı (42) yönetimindeki 34 MHA 232 plakalı otomobil ile Abdulsamet Aksoy idaresindeki 06 FUH 701 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

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