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        Karabük'te ortak yazılı sınavlar bilgilendirme toplantısı

        Karabük'te 20262027 eğitim öğretim yılı ülke geneli 1. dönem 1. ortak yazılı sınavlar çerçevesinde, sınav süreçlerinin sağlıklı, planlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Karabük'te ortak yazılı sınavlar bilgilendirme toplantısı

        Karabük'te 20262027 eğitim öğretim yılı ülke geneli 1. dönem 1. ortak yazılı sınavlar çerçevesinde, sınav süreçlerinin sağlıklı, planlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Karabük Ölçme Değerlendirme Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; İl Milli Eğitim müdür yardımcıları Turgut Acarlı ve Adnan Cansız, Şube Müdürü İdris Kınasakal, İlçe Millİ Eğitim şube müdürleri, Karabük Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Osman Yılmaz ile merkez ilçe okul yöneticileri katıldı. Toplantı, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları Acarlı ve Cansız'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

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        Açılış konuşmalarında, ülke genelinde gerçekleştirilen ortak yazılı sınavların eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin niteliğini artırma, öğrencilerin akademik gelişimlerini izleme ve okullar arasında uygulama birliğini sağlama açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Sınavların sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli hazırlıkların zamanında tamamlanması, sınav güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması ve öğrencilerin sınav süreçlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği belirtildi.

        Açılış konuşmalarının ardından Karabük Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Osman Yılmaz tarafından 20262027 eğitim öğretim yılı ülke geneli 1. dönem 1. ortak yazılı sınavlar konulu bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Sunumda; ortak yazılı sınavların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, sınav takvimi, sınav öncesi hazırlıklar, sınav evraklarının yönetimi, okul yöneticilerinin görev ve sorumlulukları ile sınav süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

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        Toplantı, sınav uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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