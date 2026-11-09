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        Karabük'te hatalı sollama yapan sürücü kamerada

        Karabük'te hatalı sollama yapan sürücü, hem karşı yönden gelen araçlarla çarpışma tehlikesi yaşadı hem de solladığı aracı sıkıştırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Karabük'te hatalı sollama yapan sürücü kamerada

        Karabük'te hatalı sollama yapan sürücü, hem karşı yönden gelen araçlarla çarpışma tehlikesi yaşadı hem de solladığı aracı sıkıştırdı.

        Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Önünde seyreden aracı sollamak isteyen sürücü, hatalı manevrayla karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen araçlarla kafa kafaya çarpışma tehlikesi yaşayan sürücü, solladığı aracı da sıkıştırdı. Sürücülerin son anda çarpışmaktan kurtulduğu tehlikeli anlar, aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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