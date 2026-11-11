Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu
Karabük'te 40 yaşındaki Kemal S., yaşadığı evde hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Giriş: 11.11.2026 - 12:30 Güncelleme:
Karabük'te 40 yaşındaki Kemal S., yaşadığı evde hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Olay, Kurtuluş Mahallesi Leylak Sokak'ta meydana geldi. Kemal S.'den bir süre haber alamayan komşuları ve çevredeki vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, girdikleri evde yaptıkları kontrolde Kemal S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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