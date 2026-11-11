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        Karabük'te iki ayrı trafik ihlali kamerada Çekici tır hatalı solladı, kurtarıcı şerit değiştirdi

        KarabükBartın kara yolunda hatalı sollama yapan bir tır, karşı yönden gelen araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu. Karabük şehir merkezinde ise bir kurtarıcının sinyal vermeden sağ şeritten sol şeride geçmesi trafiği tehlikeye düşürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Karabük'te iki ayrı trafik ihlali kamerada Çekici tır hatalı solladı, kurtarıcı şerit değiştirdi

        KarabükBartın kara yolunda hatalı sollama yapan bir tır, karşı yönden gelen araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu. Karabük şehir merkezinde ise bir kurtarıcının sinyal vermeden sağ şeritten sol şeride geçmesi trafiği tehlikeye düşürdü.

        İlk olay KarabükBartın kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre hatalı sollama yapan tır, karşı yönden gelen araçla çarpışma tehlikesi yaşadı. Karşı yönden gelen otomobil sürücüsü hatalı sollama yapan tıra selektör yakarak uyarırken, solun sağına yanaşıp kazayı önleme çalıştı. Tırın hatalı sollama yaptığı anlar, başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Karabük şehir merkezinde yaşanan ikinci olayda ise bir kurtarıcı, en sağ şeritten sinyal vermeden en sol şeride geçti. 5 şeritli yolda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hatalı şerit değiştirme başka bir aracın kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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