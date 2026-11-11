Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te 3 bin fidan toprakla buluştu

        Karabük'te 3 bin fidan toprakla buluştu

        Karabük'te geçen yıl Aladağ mevkiinde yaşanan orman yangını sonrası küle dönen alanlar Ağaçlandırma Günü çerçevesinde yeniden fidanla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:54 Güncelleme:
        Karabük'te 3 bin fidan toprakla buluştu

        Karabük'te geçen yıl Aladağ mevkiinde yaşanan orman yangını sonrası küle dönen alanlar Ağaçlandırma Günü çerçevesinde yeniden fidanla buluşturuldu.

        "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla Aladağ mevkisinde fidan dikim etkinliğine; Karabük Valisi Oktay Çağatay, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, Karabük Orman İşletme Müdürü Cemal Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, emniyet, askeri personel, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Çağatay, kentin orman varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirtti. Geçen yıl yaşanan orman yangınlarıyla zorlu bir süreçten geçildiğini ifade eden Çağatay, dikilen fidanların bir daha yangın görmemesi temennisinde bulundu. Çağatay, fidan dikim etkinliğinin hayırlı olmasını diledi.

        REKLAM

        Karabük Orman İşletme Müdürü Bozkurt ise 2022 yılından bu yana kent genelinde 800 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu aktardı. Bozkurt, Aladağ'da gerçekleştirilen program kapsamında da 3 bin fidan dikimi yapılacağını kaydetti.

        Etkinlik fidanların toprakla buluşturmasıyla devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Akılalmaz görüntü! Çekici ile kamyonu çaldı!
        Akılalmaz görüntü! Çekici ile kamyonu çaldı!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        Karabük'te iki ayrı trafik ihlali kamerada Çekici tır hatalı solladı, kurta...
        Karabük'te iki ayrı trafik ihlali kamerada Çekici tır hatalı solladı, kurta...
        Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu
        Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu
        KBÜ, akademik yayın sayısını 5 yılda yüzde 52,2 artırdı
        KBÜ, akademik yayın sayısını 5 yılda yüzde 52,2 artırdı
        Karabük'te trafik kazasında ölen AK Parti'li Atakan Bağbaşı'nın cenazesi de...
        Karabük'te trafik kazasında ölen AK Parti'li Atakan Bağbaşı'nın cenazesi de...
        Kazada hayatını kaybeden sürücü son yolculuğuna uğurlandı
        Kazada hayatını kaybeden sürücü son yolculuğuna uğurlandı
        Karabük'te ortak yazılı sınavlar bilgilendirme toplantısı
        Karabük'te ortak yazılı sınavlar bilgilendirme toplantısı