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        Başkan Çetinkaya'dan sağlık altyapısına destek

        Karabük Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında, 5 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 2 Aile Sağlığı Merkezi için yer tahsisini kapsayan protokol imzalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:43 Güncelleme:
        Başkan Çetinkaya'dan sağlık altyapısına destek

        Karabük Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında, 5 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 2 Aile Sağlığı Merkezi için yer tahsisini kapsayan protokol imzalandı.

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile Karabük İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara tarafından imzalanan protokolle, kentin farklı noktalarındaki sağlık tesislerinin fiziki imkânlarının geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması yönünde önemli bir adım atıldı. Karabük Belediyesinin sağladığı yer tahsisleri kapsamında Merkez 2 No.lu Yenimahalle, 6 No.lu Kayabaşı ve 10 No.lu 100. Yıl Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Merkez 1 No.lu Soğuksu ve 9 No.lu Ergenekon Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının yeni alanlarına taşınmasına yönelik teknik ve lojistik çalışmalar ise devam ediyor. İmzalanan protokolle birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla iki Aile Sağlığı Merkezi için de yer tahsisi gerçekleştirildi.

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        Bu çerçevede Ergenekon Mahallesi’ne yeni bir Aile Sağlığı Merkezi kazandırılması için çalışmalar yürütülürken Soğuksu Aile Sağlığı Merkezinin de tahsisi yapılan yeni binasında hizmet vermesi öngörülüyor.

        Hemşehrilerimizin sağlığı her şeyden önce gelir"

        Protokolün ardından açıklamalarda bulunan Başkan Özkan Çetinkaya, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinde yerel yönetimlerin sorumluluğuna dikkat çekti. Belediyecilik anlayışlarının merkezinde insan olduğunu ifade eden Çetinkaya, "Hemşehrilerimizin sağlığı, huzuru ve güvenliği için şehrimizin her noktasında sorumluluk üstleniyoruz. Sağlık hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha hızlı ve kolay ulaşması adına belediyemizin imkanlarını en verimli şekilde kullanıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüzle imzaladığımız protokolle 5 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 2 Aile Sağlığı Merkezi için yer tahsisini gerçekleştiriyoruz. Acil sağlık hizmetlerinde zamanın ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bir ambulansın vakaya daha hızlı ulaşması, bir vatandaşımızın sağlık hizmetine daha kolay erişmesi bizim için son derece önemli. Karabük’ümüzün sağlık altyapısını güçlendirecek her yatırımda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşması için kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, şehrimize yönelik hizmet ve yatırımlara verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ilgili bakanlıklarımıza, AK Parti Karabük milletvekillerimiz Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç’a, AK Parti İl Başkanımız Ferhat Salt’a teşekkür ediyorum. Ayrıca bu protokolün hayata geçirilmesindeki iş birliği dolayısıyla İl Sağlık Müdürümüz Sayın Op. Dr. İsmail Kara’ya ve sağlık hizmetlerinin sunulmasında fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, protokolümüzün Karabük’ümüze ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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        İl Sağlık Müdürü Kara da belediyenin sağladığı yer tahsislerinin sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine zamanında ve kolay erişebilmesi için ilimiz genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarımızın uygun noktalarda konumlandırılması ve Aile Sağlığı Merkezlerimizin fiziki imkânlarının geliştirilmesi, hizmet kalitemizin artırılmasına önemli katkılar sunacaktır. Sağlık altyapımızın güçlendirilmesine yönelik sağladığı destek ve gerçekleştirdiği yer tahsisleri dolayısıyla Karabük Belediye Başkanımız Sayın Özkan Çetinkaya’ya teşekkür ediyorum. Belediyemizle yürüttüğümüz bu iş birliğinin vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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