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        İnşaat Mühendisleri Odası Karabük Temsilciliği üyelerinden yapı güvenliği çağrısı

        İnşaat Mühendisleri Odası Karabük İl Temsilcisi Ali Osman Ünal, mühendislerin mesleki sorunlarının çözülmesi ve yapı güvenliğinin artırılması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:36 Güncelleme:
        İnşaat Mühendisleri Odası Karabük Temsilciliği üyelerinden yapı güvenliği çağrısı

        İnşaat Mühendisleri Odası Karabük İl Temsilcisi Ali Osman Ünal, mühendislerin mesleki sorunlarının çözülmesi ve yapı güvenliğinin artırılması çağrısında bulundu.

        Kemal Güneş Caddesi'nde bir araya gelen oda üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Ünal, mühendislerin ekonomik ve mesleki problemlerine dikkati çekti.

        Güvenli yapılaşma için bağımsız yapı denetiminin güçlendirilmesini, her şantiyeye bir şef görevlendirilmesini ve binaların düzenli kontrol edilmesini istediklerini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

        "Yapılar yalnızca inşa edilirken değil, kullanım ömürleri boyunca da denetlenmesini sağlayacak periyodik yapı kontrol sistemi oluşturulmalıdır. Yapı kayıt belgesi bulunan yapıların durumu tapu kayıtlarında açıkça görülebilmeli, yurttaşların satın alacakları, kiralayacakları veya yaşadıkları yapıların güvenliğine ilişkin bilgilere erişim hakkı güvence altına alınmalıdır." ifadesini kullandı.

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        Katılımcılar, açıklamanın ardından ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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