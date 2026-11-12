KBÜ adresli TR Dizin makaleleri 5 yılda 368'den 413'e çıktı

Karabük Üniversitesi (KBÜ), ulusal bilimsel yayın performansını 20212025 döneminde artırarak TR Dizin kapsamındaki yayın sayısını ve Türkiye genelindeki payını yükseltti.

Karabük Üniversitesinin TR Dizin kapsamındaki makale sayısı, 20212025 döneminde yüzde 12 artarak 368’den 413’e çıktı. Üniversitenin Türkiye genelindeki yayın havuzundaki payı ise yüzde 0,66’dan yüzde 0,80’e yükseldi.

TR Dizin verilerine göre, üniversite adresli makale sayısı 2021'de 368, 2022'de 336, 2023'te 359, 2024'te 422 ve 2025'te 413 olarak kayıtlara geçti. Beş yıllık dönemde makale sayısı yüzde 12 artış gösterdi.

Üniversitenin Türkiye genelindeki TR Dizin yayınları içindeki payı 2021'de yüzde 0,66 iken, 2024'te yüzde 0,83'e ulaştı ve 2025'te yüzde 0,80 olarak gerçekleşti. TR Dizin kapsamındaki İngilizce makalelerin oranı da aynı dönemde yüzde 41'den yüzde 51'e yükseldi.

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Yayın alanlarına göre 2021 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında sosyal bilimler ve yapay zekâ alanlarındaki artış dikkati çekti. Siyasi Bilimler alanındaki makale sayısı 4'ten 21'e, Din Bilimi alanındaki yayınlar 7'den 26'ya, Sosyoloji alanındaki yayınlar 14'ten 27'ye yükseldi. Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zekâ alanındaki makale sayısı 4'ten 13'e, Edebiyat alanındaki yayınlar ise 14'ten 22'ye çıktı.

KBÜ, ulusal bilimsel yayın kapasitesini ve akademik üretimini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.