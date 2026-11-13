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        Karabük'te seyir halindeki kamyonet yandı

        Karabük'te seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Karabük'te seyir halindeki kamyonet yandı

        Karabük'te seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

        100. Yıl Mahallesi 1009 Sokak'ta ilerleyen 78 AAS 774 plakalı mobilya yüklü kamyonetten dumanlar çıktı.

        Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Daha sonra kamyonetin motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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