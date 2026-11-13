Karabük'te seyir halindeki kamyonet yandı
Karabük'te seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 13.11.2026 - 15:47 Güncelleme:
Karabük'te seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.
100. Yıl Mahallesi 1009 Sokak'ta ilerleyen 78 AAS 774 plakalı mobilya yüklü kamyonetten dumanlar çıktı.
Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Daha sonra kamyonetin motor kısmından alevler yükselmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara yol açtı.
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