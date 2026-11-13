Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te topraksız safran üretimi Kurulan tesiste dikey tarım sistemiyle 20 bin soğanla safran üretimi yapılıyor

        Karabük'te topraksız safran üretimi Kurulan tesiste dikey tarım sistemiyle 20 bin soğanla safran üretimi yapılıyor

        "Dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen safran, Karabük'te geleneksel üretim yöntemlerinin yanı sıra topraksız dikey tarım sistemiyle yetiştiriliyor. Kurulan tesiste iklim şartlarından bağımsız 20 bin soğandan safran üretimi yapılıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Karabük'te topraksız safran üretimi Kurulan tesiste dikey tarım sistemiyle 20 bin soğanla safran üretimi yapılıyor

        "Dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen safran, Karabük’te geleneksel üretim yöntemlerinin yanı sıra topraksız dikey tarım sistemiyle yetiştiriliyor. Kurulan tesiste iklim şartlarından bağımsız 20 bin soğandan safran üretimi yapılıyor.

        Safran, parlak koyu kırmızı renkteki üç parçalı tepecikleri ve kendine has özellikleriyle coğrafi işaret tesciline sahip bulunuyor. Çiçeğin yalnızca dişi organının kırmızı ipliksi bölümlerinden elde edilen baharat; yemeklerden tatlılara, lokumdan kozmetik ve ilaç sanayisine kadar farklı alanlarda kullanılıyor. Karabük merkeze bağlı Bulak köyünde kurulan tesiste ise safran yetiştiriciliği teknolojiyle buluşturuldu. Üç ortağın girişimiyle hayata geçirilen üretim alanında toprak ve mevsim

        REKLAM

        şartlarına bağlı kalmadan kontrollü ortamda yetiştiricilik yapılıyor.

        20 bin soğanla üretim yapılıyor

        Girişimcilerden Murat Yetişir, ortaklarıyla daha önce de topraksız tarım üzerine araştırmalar yaptıklarını, safran üretiminin bu alanda Türkiye'de çok yaygın olmaması nedeniyle bilgi edinmekte zorlandıklarını söyledi. Yetişir, "Verimli olabileceğini düşündük, yaptık. Şu an memnunuz. Kısmet olursa seneye daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Burada 20 bin soğanımız var. Kapasite olarak 27 bin soğan koyabiliyoruz. Hemen hemen tamamından da verim aldık. Çok istisna çıkmayanlar var yani. Her gün topluyoruz" dedi.

        REKLAM

        Üretimin mevsimsel hareketlerden bağımsız olmasının avantaj olduğunu vurgulayan Yetişir, "Dışarıda kar yağmış, güneş açmış, bunlara çok bağlı değiliz. Gün gün sıcaklık değerleri var, ışık değerleri var, karbondioksit ve nem değerleri var. Bunları ayarladıktan sonra zaten dışarıdan da bağımsız olduğu için burada büyümesini devam ettiriyor. Dört tane sensörümüz var. Bu sensörler vasıtasıyla hem karbondioksiti hem de nemi kontrol edebiliyoruz. Belli değerleri aştığı zaman sistem otomatik olarak kendisi çalışıyor. Zaten uzaktan kumanda edebiliyoruz. Otomasyon sistemi kuruldu. Sanayi tipi klima koyduk buraya, ki havayı dengeli bir şekilde dağıtabilelim içeride. Çünkü önemli" diye konuştu.

        REKLAM

        Ortaklardan Mehmet Hastürk ise, safranın pazarlanmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Safranbolu'nun lokum üretimiyle tanınması nedeniyle ürünün tepecik kısmının lokum imalatçıları tarafından değerlendirilebileceğini düşündüklerini aktaran Hastürk, şunları kaydetti:

        "Asıl stigma kısmının ise İstanbul, Ankara gibi şehirlerdeki büyük otellerin mutfaklarında kullanıldığını öğrendik. Oradaki şeflerle irtibat kurup, tabii bu arada safranın kalitesi de çok önemli. Onlar kaliteli safran arıyorlar. Biz de burada yaptığımız ürüne güveniyoruz. Hatta bunun tahlilini yaptırmak için yurt dışından da referanslar aldık. Oraya tahlile gönderip, tahlilini yaptırdıktan sonra tabii daha rahat pazarlayacağız."

        REKLAM

        İşçilik ve üretim maliyetlerini azaltıyor

        Ortaklardan Abdullah Hastürk, topraksız dikey tarım yönteminin işçilik ve üretim süreçlerinde avantaj sağladığını belirtti. Soğanların plastik kaplara yerleştirilmesi ve çiçeklerin günlük toplanması dışında sistemin büyük ölçüde otomatik çalıştığını anlatan Hastürk, "Daha sonra evde işçiliğini yapıyoruz. Yani saflarını çıkarıyoruz. Onun haricinde işte burada kurduğumuz sistem otomatik her şeyini yapıyor zaten. Dışarıya göre çok daha az bir işçilikle halletmiş oluyoruz. Kendimiz hallediyoruz. Kendi aramızda herhangi bir işçi kullanmadan kendimiz hallediyoruz. Toprak sürmesi yok, ot yok. Öyle yabani şeyler yok. Tamamen sadece biz direkt saflarını ekiyoruz. Bu da maliyetleri düşürüyor. Daha akıcı, daha iyi bir üretim sağlıyor. Ürünlerimizi topladıktan sonra sertifika için Amerika'ya göndereceğiz. Bu sertifikayı aldığımız takdirde ürünlerimiz bin 400 lira civarına kadar çıkıyor" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!

        Benzer Haberler

        Karabük'te seyir halindeki kamyonet yandı
        Karabük'te seyir halindeki kamyonet yandı
        Karabük'te 3 kurt çiftliğin kapısına kadar yaklaştı Köpekler kurtları havla...
        Karabük'te 3 kurt çiftliğin kapısına kadar yaklaştı Köpekler kurtları havla...
        KBÜ'de engelli öğrencilerin eğitim süreçleri değerlendirildi
        KBÜ'de engelli öğrencilerin eğitim süreçleri değerlendirildi
        KBÜ'de 2027 program akreditasyonu hazırlıkları ele alındı
        KBÜ'de 2027 program akreditasyonu hazırlıkları ele alındı
        Tarihi kent Safranbolu'da ara tatilde yoğunluk bekleniyor
        Tarihi kent Safranbolu'da ara tatilde yoğunluk bekleniyor
        Safranbolu, Sapanca, Kartepe ve Amasra ara tatilde misafirlerine nefes aldı...
        Safranbolu, Sapanca, Kartepe ve Amasra ara tatilde misafirlerine nefes aldı...