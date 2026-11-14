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        Çetinkaya en küçük adaşı ile tanıştı

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve eşi Derya Çetinkaya, yeni doğan bebeklerine Başkan Çetinkaya'nın adını veren Başer ailesinin evine konuk olarak minik "Asil Özkan" ile tanıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Çetinkaya en küçük adaşı ile tanıştı

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve eşi Derya Çetinkaya, yeni doğan bebeklerine Başkan Çetinkaya’nın adını veren Başer ailesinin evine konuk olarak minik "Asil Özkan" ile tanıştı.

        Karabük’te hayata geçirilen projeler ve sahada kurulan güçlü iletişim, vatandaşların gönlünde derin izler bırakmaya devam ediyor. Kentte ikamet eden Başer ailesi, dünyaya gözlerini açan evlatlarına Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’nın adını verdi. Bu anlamlı karar karşısında kayıtsız kalmayan Başkan Özkan Çetinkaya ve eşi Derya Çetinkaya, Başer ailesinin mutluluğuna ortak olmak üzere hanelerine ziyarette bulundu. Minik adaşı Asil Özkan’ı büyük bir sevgiyle kucağına alan Başkan Çetinkaya ve Derya Hanım, aile fertleriyle yakından ilgilenerek duygu dolu anlar yaşadı.

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        Bir ailenin en kıymetli varlığına ismini vermesinin kendisi için paha biçilemez bir onur ve sorumluluk olduğunu vurgulayan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Bir ismin ötesinde, kalbe dokunan bir sevgi. Hoş geldin Asil Özkan. Yeni dünyaya gelen evladına ismimi vererek beni ve ailemi şereflendiren kıymetli Başer ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Bugün dünyalar güzeli evladımız Asil Özkan ile tanıştık. Gönüllerde yer edinmek, bir ailenin en kıymetli varlığına isminizi emanet etmesi makamların ve her şeyin ötesinde bir gurur. Rabbim Başer ailesine, minik Asil Özkan’a ve tüm evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu, vatanına ve milletine hayırlı bir ömür nasip etsin" dedi.

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        Başkan Çetinkaya ve eşi Derya Çetinkaya’yı evlerinde ağırlamaktan onur duyduklarını ifade eden Başer ailesi ise, belediyenin şehre kazandırdığı hizmetleri ve Başkan Çetinkaya’nın her kesime dokunan mütevazı duruşunu takdirle takip ettiklerini dile getirdi. Oğullarının da büyüdüğünde Başkan Özkan Çetinkaya gibi vatanına, milletine ve Karabük’e değer katan bir birey olmasını temenni eden aile, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Çetinkaya çiftine teşekkürlerini sundu.

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