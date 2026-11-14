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        Karabük'te firmaları 55 milyon lira zarara uğratan 11 şüpheli yakalandı

        Karabük'te firmaları 55 milyon lira zarara uğratan 11 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 00:15 Güncelleme:
        Karabük'te firmaları 55 milyon lira zarara uğratan 11 şüpheli yakalandı

        Karabük'te firmaları 55 milyon lira zarara uğratan 11 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, firmaları 55 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 45 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Karabük'te 6, Ankara'da 3, İstanbul'da 1 ve Bartın'da 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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