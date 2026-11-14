Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te "Bir Direniş Öyküsü: Sumud" konferansı düzenlendi

        Karabük'te "Bir Direniş Öyküsü: Sumud" konferansı düzenlendi

        Karabük'te "Bir Direniş Öyküsü: Sumud" konferansı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 00:07 Güncelleme:
        Karabük'te "Bir Direniş Öyküsü: Sumud" konferansı düzenlendi

        Karabük'te "Bir Direniş Öyküsü: Sumud" konferansı yapıldı.

        Karabük Belediyesi tarafından 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa, mütercim ve aktivist Ayçin Kantoğlu, araştırmacı ve aktivist Dilek Tekocak ile yazar ve aktivist Mehmet Ercan konuşmacı olarak katıldı.

        Kantoğlu, 7 Ekim tarihinin dünya genelinde birçok insan için düşünsel, zihinsel ve vicdani anlamda büyük bir kırılmaya yol açtığını belirtti.

        Sumud Filosu süreci boyunca yaşadığı duyguları aktaran Kantoğlu, "Bir şeyleri değiştirebileceğimi düşündüğüm zamanlar dışında düzgün bir uyku uyuyamaz haldeyim hala. Bu 3 sene içinde en derin ve kesintisiz uykumu fındık kabuğundan bir teknenin içinde, Akdeniz'de uyudum. Çünkü bir şeyler yapmaya çalıştım ve Gazze'ye doğru seyrettim. Gazze'yi, Gazzelileri en iyi anladığımız zaman dilimi bence oydu." dedi.

        REKLAM

        Tekocak da "Sumud" kavramının sürdürülebilir bir direnişi hayatın merkezine oturtmak anlamına geldiğini ifade etti.

        Gazze'de hafızayı taşıyabilen annelerin sırtında yükselen bir dava bilinci olduğunu vurgulayan Tekocak, şunları kaydetti:

        "Bu dava bilinci, 7 yaşındaki çocuğa dahi ne düşmanını ne dostunu ne de kahramanını unutturmayan bir hafızadır. 7 ya da 10 yaşındaki bir Filistinliye sorduğunuzda kendisi veya anne babası hiç görmemiş olsa dahi 1948'de yerle bir edilmiş köyünün adını, evinin kaç katlı olduğunu, boyasını, içinin döşemesini, Gazze komutanlarını, şehitlerini ve bu zulmü reva gören siyonistleri çok iyi bilirler. Yaşayan bir hafıza var orada. Bugün Gazze direnişinin bütün dünyaya 'Gazze okulu' olarak verdiği insanlık dersinin arkasındaki hakikat budur."

        REKLAM

        Ercan ise Gazze'nin insanlığa rehberlik ettiğini dile getirerek "Kurtarmaya çalıştığımız şey Gazze değil, hiçbirimiz tek başımıza Gazze'yi kurtaramayız. Gazze'nin bizi kurtardığını görüyoruz. Gazze'nin gücü insanlığı kurtarmaya devam ediyor. Kardeş olmak aynı ana babadan dünyaya gelmekle olmuyor. Bizimle de bizsiz de bu mevzu neticeye ulaşacak, zafer Filistin'in, Gazze'nin ve buna gönül vermiş bütün insanlığın olacak." diye konuştu.

        Programın ardından katılımcılar, salonun girişindeki fuaye alanında Gazze'deki insani drama ilişkin fotoğrafların bulunduğu sergiyi gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu

        Benzer Haberler

        Karabük'te firmaları 55 milyon lira zarara uğratan 11 şüpheli yakalandı
        Karabük'te firmaları 55 milyon lira zarara uğratan 11 şüpheli yakalandı
        Karabük'te 3 kurt çiftliğin kapısına kadar yaklaştı Köpekler kurtları havla...
        Karabük'te 3 kurt çiftliğin kapısına kadar yaklaştı Köpekler kurtları havla...
        Mobilya yüklü kamyonet yandı
        Mobilya yüklü kamyonet yandı
        Karabük'te topraksız safran üretimi Kurulan tesiste dikey tarım sistemiyle...
        Karabük'te topraksız safran üretimi Kurulan tesiste dikey tarım sistemiyle...
        Karabük'te seyir halindeki kamyonet yandı
        Karabük'te seyir halindeki kamyonet yandı
        KBÜ'de engelli öğrencilerin eğitim süreçleri değerlendirildi
        KBÜ'de engelli öğrencilerin eğitim süreçleri değerlendirildi