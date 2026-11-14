Karabük'te "Bir Direniş Öyküsü: Sumud" konferansı düzenlendi

Karabük'te "Bir Direniş Öyküsü: Sumud" konferansı yapıldı.

Karabük Belediyesi tarafından 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa, mütercim ve aktivist Ayçin Kantoğlu, araştırmacı ve aktivist Dilek Tekocak ile yazar ve aktivist Mehmet Ercan konuşmacı olarak katıldı.

Kantoğlu, 7 Ekim tarihinin dünya genelinde birçok insan için düşünsel, zihinsel ve vicdani anlamda büyük bir kırılmaya yol açtığını belirtti.

Sumud Filosu süreci boyunca yaşadığı duyguları aktaran Kantoğlu, "Bir şeyleri değiştirebileceğimi düşündüğüm zamanlar dışında düzgün bir uyku uyuyamaz haldeyim hala. Bu 3 sene içinde en derin ve kesintisiz uykumu fındık kabuğundan bir teknenin içinde, Akdeniz'de uyudum. Çünkü bir şeyler yapmaya çalıştım ve Gazze'ye doğru seyrettim. Gazze'yi, Gazzelileri en iyi anladığımız zaman dilimi bence oydu." dedi.

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Tekocak da "Sumud" kavramının sürdürülebilir bir direnişi hayatın merkezine oturtmak anlamına geldiğini ifade etti.

Gazze'de hafızayı taşıyabilen annelerin sırtında yükselen bir dava bilinci olduğunu vurgulayan Tekocak, şunları kaydetti:

"Bu dava bilinci, 7 yaşındaki çocuğa dahi ne düşmanını ne dostunu ne de kahramanını unutturmayan bir hafızadır. 7 ya da 10 yaşındaki bir Filistinliye sorduğunuzda kendisi veya anne babası hiç görmemiş olsa dahi 1948'de yerle bir edilmiş köyünün adını, evinin kaç katlı olduğunu, boyasını, içinin döşemesini, Gazze komutanlarını, şehitlerini ve bu zulmü reva gören siyonistleri çok iyi bilirler. Yaşayan bir hafıza var orada. Bugün Gazze direnişinin bütün dünyaya 'Gazze okulu' olarak verdiği insanlık dersinin arkasındaki hakikat budur."

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Ercan ise Gazze'nin insanlığa rehberlik ettiğini dile getirerek "Kurtarmaya çalıştığımız şey Gazze değil, hiçbirimiz tek başımıza Gazze'yi kurtaramayız. Gazze'nin bizi kurtardığını görüyoruz. Gazze'nin gücü insanlığı kurtarmaya devam ediyor. Kardeş olmak aynı ana babadan dünyaya gelmekle olmuyor. Bizimle de bizsiz de bu mevzu neticeye ulaşacak, zafer Filistin'in, Gazze'nin ve buna gönül vermiş bütün insanlığın olacak." diye konuştu.

Programın ardından katılımcılar, salonun girişindeki fuaye alanında Gazze'deki insani drama ilişkin fotoğrafların bulunduğu sergiyi gezdi.