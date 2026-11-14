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        Caminin lojmanı alevlere teslim oldu

        Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Çamlıköy köyünde cami lojmanından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 21:41 Güncelleme:
        Caminin lojmanı alevlere teslim oldu

        Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Çamlıköy köyünde cami lojmanından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Köy camisinin lojmanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında lojman tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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