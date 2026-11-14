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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaza, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. 78 ABL 026 plakalı otomobil ile 07 AYG 283 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

        Çarpışma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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