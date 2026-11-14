KBÜ'de 11. Uluslararası Akıllı Şehirler ve Uygulamalar Konferansı düzenlendi

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 11. Uluslararası Akıllı Şehirler ve Uygulamaları Konferansı (SCA’26), yapay zekâ, dijital ikiz, siber güvenlik ve sürdürülebilir kentleşme başlıklarının ele alındığı bilimsel oturumların ardından sona erdi.

Karabük Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 11. Uluslararası Akıllı Şehirler ve Uygulamaları Konferansı’nda 55 ülkeden araştırmacıların gönderdiği 420’nin üzerinde bildiri değerlendirildi, 253 bildiri kabul edildi.

1012 Kasım tarihlerinde Demir Çelik Enstitüsü Ana Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa 55 ülkeden ve 246 üniversiteden araştırmacılar katıldı. Organizasyona 420'nin üzerinde bildiri başvurusu yapılırken değerlendirme sürecinin ardından 253 bildiri sunulmak ve yayımlanmak üzere kabul edildi.

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Konferansın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, akıllı şehir teknolojilerinin insan hayatını kolaylaştırması, mutluluğu ve yaşam kalitesini artırması gerektiğini belirtti. Teknolojinin bireysel iradenin önüne geçmemesi gerektiğine işaret eden Solmaz, konferansın uluslararası bilgi paylaşımı açısından önem taşıdığını ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni de teknolojik gelişmelerin sunduğu fırsatların yanı sıra kişisel mahremiyet, güven ve toplumsal yaşam üzerindeki muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Çepni, akıllı şehir uygulamalarının etik ve insani boyutlarının gözetilmesinin önemine dikkati çekti.

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Konferans Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ise organizasyonun 2017'den bu yana düzenlendiğini, Türkiye ve Fas'tan akademisyenlerin iş birliğiyle uluslararası akademik platformda geliştiğini belirtti. Bildirilerin Springer ve ISPRS yayın platformlarında yayımlandığını ve Scopus indeksinde tarandığını aktaran Karaş, kabul edilen çalışmaların 100'den fazlasının ISPRS Arşivleri'nde, diğerlerinin Springer'ın LNNS yayın serisinde yer alacağını kaydetti.

Açılış programında Northumbria Üniversitesinden Prof. Dr. Yusuf Arayıcı, kültürel mirasın belgelenmesi ve korunmasında yapı bilgi modellemesi ile yapay zekâ uygulamalarını ele aldı. Szeged Üniversitesinden Dr. Attila Kertész akıllı sistemlerin yönetiminde gelişen teknolojilerin rolüne ilişkin sunum yaptı. Universiti Teknologi Malaysia'dan Prof. Dr. Alias Abdul Rahman ise üç boyutlu mülkiyet kadastrosu ve dijital yapı modellerinin entegrasyonunu anlattı.

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Konferans kapsamında Türkiye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Ulusal 3D Taşınmaz Altyapısı'na ilişkin sunum da gerçekleştirildi.

Bilimsel oturumlarda yapay zekâ destekli sağlık ve eğitim uygulamaları, siber güvenlik, blokzincir, robotik, akıllı yönetişim, makine öğrenmesi, coğrafi bilgi sistemleri ve sürdürülebilir mimari konuları değerlendirildi. Son gün oturumlarında ise üç boyutlu modelleme, nokta bulutları, dijital ikizler, uzaktan algılama ve çevresel izleme çalışmaları ele alındı.

Üç gün süren konferans, kapanış programı ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.