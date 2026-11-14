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        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Çekleri kırdırıp milyonları aktardılar: 4 ilde 11 gözaltı Karabük merkezli 4 ilde çek operasyonu: 55 milyon TL'lik vurgun iddiasıyla 11 gözaltı Usulsüz çek ağı çökertildi: 11 şüpheli yakalandı

        Çekleri kırdırıp milyonları aktardılar: 4 ilde 11 gözaltı Karabük merkezli 4 ilde çek operasyonu: 55 milyon TL'lik vurgun iddiasıyla 11 gözaltı Usulsüz çek ağı çökertildi: 11 şüpheli yakalandı

        Karabük merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, firmaları 55 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, usulsüz çek bozdurma yöntemiyle yaklaşık 55 milyon TL'lik para trafiği oluşturdukları belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Çekleri kırdırıp milyonları aktardılar: 4 ilde 11 gözaltı Karabük merkezli 4 ilde çek operasyonu: 55 milyon TL'lik vurgun iddiasıyla 11 gözaltı Usulsüz çek ağı çökertildi: 11 şüpheli yakalandı

        Karabük merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, firmaları 55 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, usulsüz çek bozdurma yöntemiyle yaklaşık 55 milyon TL’lik para trafiği oluşturdukları belirlendi.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmî belgede sahtecilik" suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Bir ihbarı değerlendiren ekipler, Karabük’te faaliyet gösteren bir firmanın muhasebe çalışanının, 800 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında değişen tutarlarda çekler düzenlediğini ve bu çekleri anlaşmalı olduğu faktoring çalışanları aracılığıyla usulsüz şekilde bozdurduğunu tespit etti. Elde edilen paraların farklı kişilerin hesaplarına gönderildiği ve şüpheliler arasında paylaşıldığı öne sürüldü.

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        Şüpheliler arasındaki yazışma ve sesli mesajların da soruşturma dosyasına girdiği öğrenilirken, incelemelerde ilk etapta yaklaşık 55 milyon TL’ye yakın para trafiği bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında firmaların toplam 55 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

        4 ilde eş zamanlı operasyon

        KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 45 personelin katılımıyla aralarında faktöring çalışanlarınında bulunduğu Karabük, Ankara, İstanbul ve Bartın’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Karabük’te 6, Ankara’da 3, İstanbul’da 1 ve Bartın’da 1 olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalandı.

        Karabük Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç ve suç odaklarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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